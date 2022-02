"Es histórico para el fútbol colombiano": primeras palabras de Luis Díaz en Liverpool

Luis Díaz es nuevo jugador del Liverpool. El colombiano saca pecho al reforzar al cuadro inglés y se ilusiona en poder brillar en cada uno de los partidos para ganar títulos con la escuadra de Inglaterra.

El guajiro habló ya como futbolista del conjunto de Anfield y decidió explicar porque su transferencia es una de las más importantes del fútbol colombiano. Y es que no es un secreto que Liverpool es uno de los clubes más prestigiosos de Europa y, además, para muchos se considera el club más grande de Inglaterra.

"Estoy muy contento, muy feliz por estar acá en este gran equipo y gran club. He tenido poco tiempo, pero lo poco que pude estar con algunos compañeros, de compartir con grandes jugadores, excelentes referentes del equipo, para mí es un orgullo. Poder ahora jugar con ellos y estar de compañeros, compartiendo el camerino, para mí es un orgullo. Estoy muy feliz y contento de estar acá en este club", dijo en entrevista con Liverpool FC TV.

Quiere ser potenciado por Jurguen Klopp, uno de los técnicos más importantes del balompié nacional. "De vuelta a casa en mi país ha sido como una bomba, ha sido absolutamente loco, ha sido una locura, una locura como decimos por allá. Estoy muy contento de cómo resultó y de que la transferencia se haya realizado porque es un momento bastante histórico para el fútbol colombiano", comentó.

Respecto a lo que puede ayudarle al club, Díaz cree que su velocidad, regate y pegada son características que le harán muy bien al club para abrir defensas rivales.

"Me comprometo a estar disponible desde hoy, el primer día que llegué. Ya he entrenado un poco hoy, estuve en el campo y luego en el gimnasio. Mi mentalidad es que estoy listo para ayudar a mi equipo y aportar mi granito de arena y contribuir. Estoy disponible para el entrenador y su cuerpo técnico para lo que me necesiten y estaré listo para jugar cuando sea", concluyó.