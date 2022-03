Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, se pronunció sobre la venta del club y dijo que, si el dueño Roman Abramovich lo ha decidido, "es lo adecuado".

El oligarca ruso anunció este miércoles su intención de vender el equipo que ha manejado desde 2003.

"Me ha llegado la noticia un poco antes, pero muy cerca de comenzar el partido", dijo Tuchel en la BBC tras vencer 2-3 al Luton Town en los octavos de final de la FA Cup.

"Hemos escuchado los rumores durante todo el día, lo hemos visto en televisión, hemos comido juntos, hablado sobre ello... Es una noticia muy importante. Creo que cada decisión que toma es la correcta, es su elección, es su club, no soy yo el que tengo que comentar sobre ello. Espero que a nosotros, a corto plazo, como equipo, no nos afecte mucho, quizás incluso no cambie nada".

"Ahora intentamos eliminar todo el ruido que tenemos alrededor y concentrarnos, hemos demostrado este miércoles que podemos hacerlo. No vivimos en una isla, los jugadores tienen internet, unos están más preocupados que otros. No es fácil jugar el mismo día que esto ocurre, pero hemos hecho una gran actuación", añadió Tuchel.