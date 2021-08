“Es muy difícil”: otro club le cierra la puerta a James en el mercado de pases

James Rodríguez está a la espera de definir su futuro. Es casi un hecho que se va del Everton y por ello, el empresario portugués Jorge Mendes se mueve en el mercado de pases del fútbol europeo para que su representado encuentre equipo cuanto antes.

Muchos clubes se han mencionado, pero varios ya han dicho no al colombiano por diversos motivos. Los últimos dos que han estado rondando en el boca a boca de la ventana de transferencias han sido Milán y Porto. El primero más que el segundo, ya que el ‘Dragón’ pinta como plan C de no haber más.

Sin embargo, las opciones en Milán han quedado descartadas. Al menos así lo asegura el diario El Corriere dello Sport al afirmar que James no será tenido en cuenta por la directiva del conjunto lombardo. Las lesiones, principalmente, le cerraron las puertas al cucuteño, mirando lo que fue la temporada pasada con el Everton.

"De James Rodríguez no se sabe nada nuevo, salvo que se marcha del Everton: el compromiso y los problemas físicos hacen muy difícil su llegada a Italia, a pesar de que él mismo había manifestado cierto deseo de venir a Milán”, afirmó dicho medio italiano, dando por cerrada cualquier intención del Milán con James en el mercado de fichajes.

Otro medio europeo también fue tajante al indicar que el nombre del colombiano debe ser tachado de la lista de incorporaciones. "El AC Milan ha 'descartado' la idea de fichar al centrocampista del Everton James Rodríguez este verano a pesar de que el jugador se ha 'ofrecido’”, dijo Sport Witness.

James de momento sigue entrenando con el Everton a la espera de noticias. El mediocampista de 29 años sabe que, de cambiar de club, enfrentará su última oportunidad en Europa.