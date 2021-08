"Es una falta de respeto con los compañeros”: la 'levantada' que le pegó Córdoba a James

Las recientes declaraciones de James Rodríguez en su cuenta de Twitch no cayeron muy bien. El mediocampista del Everton dijo que no sabía cómo está su equipo, pues no sabe cuál es el rival de los ‘toffes’ en la próxima fecha de la Premier League: “No sé ni con quién juega Everton, si me pueden decir por favor...", fueron las declaraciones del colombiano.

Ante esta situación, el exportero y ahora panelista de ESPN, Óscar Córdoba, se mostró molesto por las anteriores declaraciones, pues según el vallecaucacano “lo de James es indefendible”.

A estas declaraciones, el multicampeón con Boca Juniors dijo que “uno puede decir voy a hacer una encuesta al que me diga con quien jugamos, pero no esto. Es una falta de respeto con los compañeros".

Hay que decir que el técnico del Everton, Rafa Benítez, en su rueda de prensa antes de enfrentar a Leed United, indicó que James “es jugador nuestro hasta el 31 de agosto. No estuvo disponible la semana pasada y no lo estará esta semana, pero quizá lo esté la próxima", pues el colombiano se encuentra aislado por un contagio que hubo en la plantilla del equipo inglés.

Por el momento, James, en su reciente conferencia con sus seguidores, agregó que “tengo fe en que esta temporada será buena para mí, se vienen cosas grandes para mí. De aquí al 30 de agosto puede pasar cualquier cosa, ni yo sé dónde jugaré, estaré donde las cosas salgan bien".