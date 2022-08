Espaldarazo de Klopp a Luis Díaz para frenar cualquier crítica al colombiano

Liverpool tuvo un irregular inicio de temporada en la Premier League al empatar en condición de visita 2-2 con Fulham. Ahora, el equipo de Anfield se prepara para recibir a Crystal Palace en su compromiso como local.

Previo al encuentro que se desarrollará este lunes 15 de agosto, el director técnico alemán Jurgen Klopp le dio un espaldarazo Luis Fernando Díaz, quien recibió algunas críticas por su actuación en la jornada inaugural.

Lea también: Guardiola, Ancelotti y Klopp, candidatos a mejor técnico del año de la UEFA

Díaz fue titular y jugó 78 minutos. Durante el tiempo en cancha, el colombiano contó con dos oportunidades de gol, pero uno de sus remates se estrelló en el palo y el otro fue bloqueado.

"Creo que Luis Diaz simplemente falló el gol, si quieres (en Fulham), tuvo muy buenos momentos, muy buenas situaciones. Tuvo dos oportunidades, una fue al poste, creo, o al travesaño, y luego fue bloqueado en otra situación. Entonces, faltó un poco de suerte y luego anotaría y eso también lo ayudaría enormemente", dijo.

Por otro lado, Klopp destacó la relación que han hecho el uruguayo Darwin Núñez y el egipcio Mohamed Salah, quienes fueron determinante en el empate de Liverpool en la primera jornada.

Le puede interesar: Klopp está contento con Díaz y compañía: "hay diferentes soluciones"

"Es una asociación genial, definitivamente. Son dos jugadores que están decididos a anotar y estar en las áreas decisivas, quiero decir detrás de la línea, donde sea que esté la línea. Es muy útil. Mo está en un muy buen momento y Darwin se está acomodando".

Finalmente, el entrenador de Liverpool defendió al brasileño Roberto Firmino, quien fue titular, pero no se mostró cómodo en el terreno de juego.

"Si tomas ahora nuestro último partido contra el Fulham, no encontramos a Bobby correctamente. Hubo diferentes razones, vimos mucho en el análisis; podemos hablar de eso pero era algo que no tenía nada que ver con nosotros, para ser honesto, porque el centro estaba muy a menudo bloqueado. Si quieres volver a verlo, también lo ves, y no eran malos jugadores. Por eso le costó un poco meterse en el partido. Y no jugamos bien, y eso para un jugador ofensivo siempre es difícil de mostrar".