"Está ganando mucho dinero": siguen las críticas contra James tras no salir del Everton

El mediocampista del Everton, James Rodríguez se entrena con total normalidad tras su imposible traspaso en este mercado de fichajes. El colombiano estuvo a la espera de una oferta que satisficiera al cuadro inglés y a él mismo, pero no se logró llegar a un acuerdo, por lo que tendrá que durar al menos un semestre más con los ‘toffes’.

Lo que se rumora es que en el próximo periodo de transferencias, ambas partes buscarán la manera para llegar a un acuerdo y así dar la salida, ya que James es el jugador más costoso de la plantilla británica. Es por esto que hay varias comentarios y críticas que piden la salida de Rodríguez. Uno de los referentes del Everton, Marcus Bent se atrevió a opinar sobre el cucutueño.

En el medio This is Fútbol, Bent indicó que habrá ofertas por él para acordar la salida, ya que el club “se sentirá un poco irrespetado por eso, pero está ganando mucho dinero. Ya veremos si quieren retenerlo ahora o moverlo en enero”. Asimismo, el exfutbolista señaló que “las redes sociales son algo enorme en este momento. No siento que debiera haberlo dicho o que los jugadores no confíen en él”, haciendo referencia a los polémicos comentarios de James en su cuenta de Twitch.

Por lo pronto, James tendrá que seguir preparándose para los partidos que tendrá que disputar Everton en este semestre, pues la idea es que tenga la mayor cantidad de minutos para volver a ganarse un puesto en la Selección Colombia para la triple fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022 del mes de octubre.