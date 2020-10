Everton de James se siente perjudicado por los árbitros, según Carlo Ancelotti

En el marco de la fecha 6 de la Premier League, Everton sufrió su primera derrota de la temporada a manos del Southampton en condición de visitante. El equipo ‘Toffee’ no pudo construir su acostumbrado circuito futbolístico, cayó en imprecisiones defensivas e incluso se vio afectado por una expulsión que mermó al equipo de James y Ancelotti.

El lateral francés Lucas Digne vio la tarjeta roja el domingo y ahí se sepultaron las opciones del Everton por lograr el empate. Esto desató la molestia de Carlo Ancelotti y tras el partido dijo ante los medios que se sintió perjudicado por el arbitraje y específicamente consideró injusta esa expulsión.

"La tarjeta roja ha sido de broma, no fue para nada intencionado y, lo que es seguro, es que tampoco fue una acción violenta. A lo mejor el hecho de hablar tanto en contra de Pickford y de Richarlison ha afectado a la hora de tomar la decisión, y, si es así, no está bien, no es justo. Vamos a recurrir la sanción, eso tenedlo claro", señaló en primera medida Ancelotti.

“Digne no tenía ninguna intención de hacer daño al contrario ni de ser violento. No es una decisión acertada, quizás pueda ser una amarilla porque el contacto fue desafortunado, pero por esta tarjeta roja quizás le perdamos durante los próximos tres partidos. Creo que es pasarse", agregó recordando que había VAR en el partido.

En la Premier League se revisan las tarjetas rojas directas tras la jornada y se pueden tomar decisiones como disminuir o aumentar la sanción. Everton protestará la expulsión de Digne, considerándola injusta.