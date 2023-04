Everton le empata a Tottenham y le huye al descenso; así quedó la tabla en la Premier

El Tottenham arrancó la era Stellini con un insuficiente empate, tras dejarse escapar este lunes la victoria (1-1) en su visita al campo del Everton con un gol en el minuto noventa del defensa local Michael Keane, que impidió a los londinenses situarse en los puestos de acceso a la Liga de Campeones.

Tal y como era previsible la llegada al banquillo del Tottenham del italiano Cristian Stellini, ayudante del destituido Antonio Conte, apenas varió las virtudes y defectos que han adornado al conjunto londinense durante toda la temporada.



Si Conte se despidió del club acusando de "egoístas" a sus jugadores y de "no jugar para el equipo", poco o nada le haría cambiar su opinión al técnico transalpino el juego mostrado por sus expupilos en la primera mitad en Goodison Park.



Y es que el Tottenham pese a dominar la posesión del balón, algo nada extraño ante un Everton que prefiere dejar la iniciativa a su rival, trasmitió más peligro por la calidad que se le presupone a jugadores como Ivan Perisic, Heung Min Son o Harry Kane, que por su juego colectivo.



Tal y como quedó claro a los nueve minutos en un remate de Kane, que no desaprovechó un error defensivo para firmar la jugada más peligrosa de los visitantes en toda la primera mitad, que despejó bajo palos el central Michael Keane.



Poco más hizo el conjunto londinense, que poco a poco fue sucumbiendo ante el empuje de un Everton, que más a base de fe logró inquietar la portería de un Tottenham, a la que regresó este lunes el francés Hugo Lloris tras perderse los últimos nueve partidos por lesión.



Un Lloris que, pese algún que otro balón colgado o remate lejano, apenas tuvo trabajo, dada la falta de pegada del Everton, el equipo menos goleador de la Premier League.



Etiqueta de la que los "toffees" pareció poder desquitarse a los tres minutos del segundo período en un remate desde la frontal del área del senegalés Idrissa Gueye, tras un robo de balón del belga Amadou Onana, que se marchó fuera por poco.



Ímpetu ofensivo que se diluyó con la expulsión del centrocampista maliense Abdoulaye Doucouré, que vio la tarjeta roja a los 58 minutos tras golpear el rostro de Harry Kane.



Una inferioridad numérica que no tardó en aprovechar el Tottenham que diez minutos más tarde, en el 68, con un gol de penalti de Harry Kane, que no desaprovechó la pena máxima cometida por Michael Keane sobre el argentino Cristian "Cuti" Romero para establecer el 0-1.



Innecesario penalti del que el central del Everton se resarció a los noventa minutos al establecer el definitivo 1-1 con un lanzamiento desde fuera del área que sorprendió por completo a Lloris.

Una agónica igualada que permitió a los de Sean Dyche escapar de los puestos de descenso y privó del acceso a los puestos de Liga de Campeones a un Tottenham, que poco o nada a cambiado con la llegada al banquillo de Cristian Stellini.