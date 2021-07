Everton sentencia a James luego de la Florida Cup, pero se encuentra con un problema

Las últimas horas del tema de James Rodríguez con el Everton se ha convertido en un constante rumor, ya que se ha dicho que el entrenador del Everton, Rafa Benítez, no estaría interesado en contar con los servicios del jugador, por lo que se abriría una puerta para que el colombiano abandone el barco de los ‘Toffes’, a pesar de que aún tiene contrato.

El colombiano actuó en la Florida Cup, donde Everton venció a Millonarios desde la tanda de los penales y a Pumas por la mínima diferencia. Sin embargo, en los medios ingleses se dice que el club británico no quiere seguir contando con el mediocampista colombiano.

El medio Liverpool Echo dijo que Everton “está tratando de deshacerse de una serie de jugadores no deseados, como James, pero un mercado lento está complicando esa tarea”, pues debido a la pandemia y otras situaciones no es fácil que aparezcan interesados.

Asimismo, se dijo que “James Rodríguez y Fabián Delph se encuentran entre los jugadores a los que se les ha informado que podrán abandonar el club en esta ventana, si se hacen las ofertas adecuadas”, ya que hace un par de semanas se había rumorado que Milan estaría interesado en el colombiano, pero esto finalmente no prosperó.

"Los blues aún no han recibido propuestas de este tipo para ninguno de los dos", fue lo dicho por el medio indicado anteriormente. Hay que recordar que Rafa Benítez le habría dicho a James que no contaba con él y que mientras fuera técnico de los ‘Toffes’ no jugaría.