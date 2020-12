Everton vs Arsenal: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Everton sin James Rodríguez disputará este sábado un duelo importante ante el Arsenal inglés, uno de los rivales directos en la lucha por los cupos a los torneos internacionales.

El equipo azul no podrá contar con el colombiano, pues este se encuentra todavía en etapa de recuperación y no será exigido por el entrenador Carlo Ancelotti. El timonel italiano espera recuperarlo para el compromiso del próximo miércoles ante el Manchester United por la Capital One Cup.

Rodríguez es la máxima estrella del equipo, ya que el entrenador lo pidió a las directivas como pieza fundamental de su andamiaje para esta temporada.

EVERTON VS ARSENAL: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VERLO POR INTERNET

Si está en Sudamérica, excepto Brasil, el partido Everton vs Arsenal se puede ver por internet a través de ESPN Play. También por ESPN 2 en la señal convencional. En Estados Unidos transmite NBC Sports App, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN, NBCSports.com, UNIVERSO NOW y UNIVERSO, mientras que en España lo hace DAZN. También puede seguir el partido GRATIS a través de Antena2.com, minuto a minuto.

Colombia: 12:30 pm

Estados Unidos: 12:30 pm (este), 9:30 am (pacífico)

Argentina: 2:30 pm

España: 6:30 pm

Everton en estos momentos es quinto en la tabla de posiciones con 23 puntos en 13 partidos jugados y una diferencia de gol de 5. El puntero del campeonato es el Liverpool, que tiene 28 unidades.