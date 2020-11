Everton vs Leeds United: Cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Everton recibe en casa al plantel del estratega Marcelo Bielsa, Leeds United con la intención de seguir sumando de a tres unidades en la tabla de posiciones de la Premier League. En el anterior compromiso, los dirigidos por Carlo Ancelotti lograron regresar a la victoria después de haber perdido tres encuentros consecutivamente.

Cabe resaltar que el técnico Ancelotti no podrá contar con el francés Lucas Digne, quien se encuentra lesionado del tobillo y será operado el lunes, por lo cual estará fuera de los terrenos de juego entre dos y tres meses.

EVERTON VS LEEDS UNITED: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

El partido Everton vs Leeds United se puede ver por Internet a través de ESPN Play en toda Sudamérica. En Colombia por la señal de ESPN 2. En Estados Unidos transmite Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo y NBC.

Colombia: 12:30 pm

Estados Unidos: 12:30 pm (este), 9:30 am (pacífico)

España: 6:00 pm (DAZN)

México: 11:30 am (Blue To Go Video Everywhere, Sky HD)

Cabe resaltar que Leeds United busca que este compromiso sea el de ‘levantar cabeza’, ya que lleva seis partidos sin saber que es ganar tres puntos: empató ante el Manchester City y Arsenal, y perdió ante Aston Villa, Crystal Palace, Wolves y Leicester City.