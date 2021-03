Everton vs Southampton: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Everton recibe a Southampton con la intención de sumar de a tres puntos para no perder de vista la clasificación a la Champions o la Europa League. Tras un semana dura, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti tiene tres compromisos vitales ante Southampton, West Bromwich y Chelsea para cumplir con los objetivos de la temporada.

EVERTON VS SOUTHAMPTON: DÓNDE Y CÓMO VER EL PARTIDO ONLINE EN VIVO

El partido Everton vs Southampton se puede ver en Sudamérica a través de ESPN Play o por la señal convencional de ESPN 2.UNIVERSO, NBCSN, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, NBCSports.com transmite en Estados Unidos. En México, el juego va por la señal de Blue To Go Video Everywhere, Sky HD. También puede seguir el encuentro por Antena2.com gratis.

Colombia: 3:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Luego de conseguir la victoria ante el Liverpool en el clásico, los ‘Toffes’ quieren seguir en racha, ya que se encuentran en la séptima posición con 40 unidades, por lo que una victoria los dejaría a una sola unidad del Chelsea, equipo que dirige Thomas Tuchel y quien le ha dado un rumbo diferente, luego de la salida de Frank Lampard.

No obstante, el italiano Ancelotti en días pasados le confesó a la BBC que “me gustaría quedarme el mayor tiempo posible. Me gustaría estar allí cuando se abra el nuevo estadio. Será un buen logro para mí, por supuesto. Termino contrato en 2024 y pienso en hacer un buen trabajo. Si lo hago, el contrato no se detendrá en 2024, continuará".

Mientras tanto, el equipo visitante llega en la casilla 14 y por tal razón, espera la victoria y repetir el partido de la primera vuelta, luego de complicarle el partido al Everton. Hay que recordar que en los últimos compromisos el Southampton no ha conseguido la victoria.