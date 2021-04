Everton vs Tottenham: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Apurando sus opciones de jugar en Europa la próxima semana, Everton (8º) y Tottenham (7º) abren el viernes una 32ª jornada del campeonato inglés que se alargará hasta el jueves debido a la disputa este fin de semana de las semifinales de la Copa.

EVERTON VS TOTTENHAM: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el partido Everton vs Tottenham se puede ver en ESPN Sur, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur. En el resto de Sudamérica ESPN Play Sur, ESPN Sur. En Estados Unidos lo puede ver por BCSports.com, UNIVERSO, NBC Sports App, NBCSN, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW. En México lo ve por Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

Argentina: 4:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 1:00 pm (pacífico)

Puede ser la última ocasión para los equipos entrenados por Carlo Ancelotti y José Mourinho de mantenerse en la pelea por los puestos europeos, separados ahora en 6 y 5 puntos del Chelsea, que ocupa la 5ª plaza, la última que permite jugar en Europa la próxima temporada.