Everton ya tendría la fecha para la presentación de James

La llegada de James Rodríguez a Everton está muy cerca de concretarse, por lo que el club ya trabaja en detalles de cómo sería la presentación del futbolista colombiano y de los nuevos fichajes que tiene en carpeta, para pelear en una nueva temporada de la Premier League y buscar la clasificación a las copas europeas, objetivo principal del técnico italiano Carlo Ancelotti, después de que se le permitió llevar a los jugadores que él quería.

Teniendo en cuenta que el inicio de la competencia oficial se dará el próximo 13 de septiembre, el club tendrá un juego amistoso el próximo 5 de septiembre donde intentará mostrar a todas sus nuevas caras, pues además del volante colombiano quisiera tener a Allan, que llegaría proveniente de Napoli para acompañar a James en el centro de la cancha y también al futbolista francés, Abdoulaye Doucouré, quien también se espera que firme su contrato en las próximas horas.

Estos tres jugadores serían la base fundamental del mediocampo del club, aportando equilibrio, salida y variantes a un club que no ha encontrado su mejor forma desde hace varias temporadas. Por eso se espera que James también pueda recobrar lo más alto de su nivel para poder aportar lo necesario en la búsqueda de los objetivos y que, de la mano de Carlo Ancelotti, pueda brillar nuevamente en el fútbol interenacional.

El partido en el que se intentará presentar ante la afición, a los nuevos jugadores, será, como ya se mencionó, este sábado 5 de septiembre contra Preston a las 9:00 am y, aunque todavía no se ha hecho oficial ninguna de las nuevas vinculaciones, lo cierto es que en el equipo de Liverpool se ilusionan con la lucha en la parte de arriba de la tabla de posiciones y la llegada a la parte alta del fútbol europeo.

🔵 #EFC 🆚 @PNEFC ⚪️



⏰ Saturday, 3pm

📍 Goodison, behind closed doors

🎥 Live on https://t.co/Xu5xBqhT7G!



Not a Member? Join now! 💙