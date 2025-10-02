Exigen al Liverpool el fichaje de un colombiano figura en Champions: días claves

En Liverpool todavía no han pasado la página de Luis Fernando Díaz Marulanda y ya el mercado de fichajes tan costoso que tuvieron empieza a llamar la atención en el sentido de si eran los jugadores indicados para esta temporada. Salieron del colombiano y llegaron Florian Wirtz y Alexander Isak, pero ninguno de los dos ha demostrado lo que costaron en este arranque de la Premier League.

Hinchas del Liverpool exigieron respuestas por la salida de Luis Díaz y el fichaje de Florian Wirtz, al que ya llaman ‘Agente 007’ por su dorsal y por ninguna asistencia ni gol durante esta temporada. Díaz ya es ‘historia’ en Anfield, pese a que lo piden de vuelta. Sin embargo, en últimos días, se fijaron en otro representante colombiano que podría firmar una gran dupla en la zaga defensiva.

Se trata nada más ni nada menos que de Dávinson Sánchez que brindó un partidazo en la UEFA Champions League durante el encuentro entre Galatasaray precisamente contra el Liverpool, partido que se jugó en Estambul en esta segunda fecha del nuevo formato de la Liga.

EXJUGADOR TURCO PROPUSO A DÁVINSON SÁNCHEZ PARA EL LIVERPOOL

Se reivindicó en la Champions League justamente contra el Liverpool. Esto permitió que los ojos del mundo se pusieran en la manera cómo anuló a Mohammed Salah, Hugo Ekitike, entre otros. Galatasaray sumó tres puntos vitales con un gol desde el punto penal de Victor Osimhen, y la seguridad defensiva de Dávinson fue esencial para sacar adelante el resultado.

Dávinson Sánchez fue una de las grandes figuras y el exjugador, Tümer Metin afirmó que haría una pareja de ensueño con Virgil van Dijk, “pon a Sánchez al lado de Van Dijk, nadie puede llegar a la portería del Liverpool”. El colombiano no venía de tener su mejor presencia en la Champions goleado por el Frankfurt y retratado en varios de los cinco goles de los alemanes. De hecho, un tanto fue de Sánchez en contra.

Además, el zaguero central fue una de las grandes figuras del partido ante los ‘Reds’ con un 7,2 de puntaje. Su nombre podría estar en la carpeta del cuadro inglés. No sería una liga desconocida, pues Dávinson Sánchez vistió los colores del Tottenham dejando buenas sensaciones.

A DÁVINSON LO VEN COMO UN JUGADOR QUE PUEDE ACTUAR EN CUALQUIER EQUIPO

Las palabras de Tümer Metin no fueron los únicos que generaron revuelo y expectativa con la posibilidad de que en un futuro cercano pueda jugar al lado de Virgil van Dijk con el Liverpool. En adición a lo dicho por Metin, Sinan Engin también entró a hablar sobre el defensor colombiano.

Sinan Engin, otro exjugador reconocido de Turquía también afirmó que Dávinson puede acoplarse en todos los clubes a nivel mundial. “Dávinson puede jugar en cualquier equipo del mundo”, fueron sus palabras que ilusionan con un posible cambio a un club de mayor envergadura de cara al Mundial.

Por ahora, Dávinson Sánchez tiene contrato con el Galatasaray turco hasta junio de 2029 y no se esperaría una salida en los próximos mercados de fichajes. Sánchez es uno de los fijos defensores para Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.