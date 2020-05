Falcao, entre los once delanteros estrella que fracasaron en la Premier

El paso de Radamel Falcao García por el fútbol inglés nunca alcanzó las expectativas, el colombiano, apenas recuperándose de una dura lesión de rodilla que lo alejó de las canchas durante un extenso periodo de tiempo y le significó la ausencia del Mundial de Brasil 2014, arribó a Manchester United buscando volver a brillar en un club grande, sin embargo, se encontró con un entrenador complicado como Louis Van Gaal y, por si fuera poco, su rendimiento no fue el mejor.

Para la temporada 2015/16, Falcao llegó a Chelsea buscando mejores oportunidades de las que había tenido en el United, pero contrario a una mejoría, las cosas empeoraron y el colombiano apenas disputó 228 minutos consiguiendo un solo tanto, lo cual le significó un nuevo golpe en esa búsqueda de retomar su nivel.

Con base en ello, el diario 'The Sun' nombró a Falcao como uno de los once delanteros estrella que fracasaron en el fútbol inglés, listado en el que también se incluyeron nombres como el de Diego Forlán, Hernán Crespo, Fernando Morientes y Andriy Shevchenko, entre otros, siendo estos jugadores que lograron ganarlo todo en otras ligas, pero que no tuvieron un gran paso por un fútbol tan complejo como el de la mencionada Premier.

La lista en la que aparece el colombiano se hizo con base en la idea de una posible transferencia del atacante Timo Werner a Liverpool, transferencia que se daría en el próximo mercado de pases y en el marco de una posible salida de alguno de los tres jugadores estrella del equipo dirigido por Jurgen Klopp.

En cuanto a la carrera de Falcao, vale la pena recordar que el atacante colombiano volvió a Monaco para la temporada 2016/17 y allí logró volver a mostrar su nivel, quedándose en el club francés hasta el inicio de esta última temporada, en la que fue transferido a Galatasaray.