Falcao revela el peor momento que le hizo vivir Van Gaal en el Manchester

Falcao García habló con el conferencista mexicano Daniel Habif y recordó su paso por el Manchester United. El colombiano, que ha aceptado que vivió momentos difíciles en el fútbol de Inglaterra, decidió contar una complicada situación que pasó con el técnico Louis van Gaal, quien en ese momento dirigía al equipo rojo.

El ‘Tigre’ rememora que hubo un momento de su estancia en el United donde el nivel deportivo que tenía era mucho mejor, incluso con un gol suyo ayudó a que el equipo derrotara al Everton. Luego fue a una convocatoria con la Selección Colombia y cuando regresó la situación que le esperaba no era la mejor.

"Era muy complejo. A mí lo único que me molestó fue que una vez antes de irme a la Selección le ganamos al Everton con un gol mío, me fui y cuando volví me dice (Van Gaal) ‘voy a poner a otro delantero, voy a cambiar el esquema y el otro delantero está mejor que tú’; yo me cuestioné porque equipo que gana no se cambia", confesó Falcao.

Pese al mal rato que le hizo vivir el destacado entrenador, él no lo recuerda de mala manera, puesto que todos los malos momentos sirvieron para que se volviera más fuerte. "No le guardo ningún tipo de rencor; las cosas me las dijo en la cara, pero me cambió en el momento en el que yo mejor estaba", agregó.

Tras estar en el United, Falcao fue al Chelsea de José Mourinho, donde tampoco tuvo minutos y fue relegado. Pero su regreso al Mónaco le trajo un gran nivel deportivo donde fue crucial en la campaña del conjunto del Principado para ganar la liga de Francia.