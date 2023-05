Fernandinho no se guardó sus elogios a Guardiola tras despedirse del Manchester City

El brasileño Fernandinho hizo parte de la época dorada del Manchester City, con el cual levantó varios trofeos en Inglaterra como capitán del equipo 'citizen'. Además, llegó a la final de la Champions League en 2021, todo esto bajo la batuta del técnico Pep Guardiola.

Si algo ha caracterizado al español durante su carrera como entrenador es la gran influencia que ha ejercido sobre sus dirigidos y el caso del exjugador de la Selección brasileña no podía ser la excepción.

Fernandinho terminó su carrera en el Manchester City en 2022 luego de nueve temporadas defendiendo los colores del cuadro 'sky blue'. Pues bien, en redes sociales se encargaron de revelar la última conversación que tuvo el mediocampista con Guardiola.

En ella, el brasileño tuvo palabras de agradecimiento para quien fue su jefe desde el año 2016: "Tú no sabes lo que aprendí en todo este tiempo y te digo algo que no se lo he dicho a nadie: Tú has hecho que el fútbol me guste nuevamente. Contigo aprendí que el fútbol es más simple de entender", expresó.

En medio de su conversación, el catalán le preguntó si le gustaría dirigir algún equipo, a lo que el brasileño respondió que preferiría esperar un tiempo para tomar una decisión al respecto. Eso sí, aseguró que pondrá en práctica todo lo que ha aprendido a su lado para influenciar a las próximas generaciones de futbolistas.

Por último, Fernandinho aseguró que quiere disfrutar un poco más su vida ahora que vive una nueva etapa como futbolista del Athlético Paranaense, el equipo en el que debutó como profesional en 2005.