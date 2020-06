FOTOS - Así se celebra en Liverpool el primer título de la Premier; sin temor al Covid-19

Liverpool acabó una sequía de 30 años son ser campeón de la liga de Inglaterra y con una temporada de ensueño celebró este jueves 25 de junio su primer título de la Premier League.

Lo hecho por los dirigidos por Jürgen Klopp consolida un trabajo de varios años que también permitió festejar el año anterior la UEFA Champions League y el Mundial de Clubes.

Sin duda, el título de la liga inglesa, el primero desde que se cambió al formato de Premier League, causó furor en una afición muy pasional, que a pesar de la emergencia por la pandemia del coronavirus, no dudó en salir a las calles para celebrar.

Tras finalizar el encuentro en el que Chelsea derrotó a Manchester City, los aficionados 'reds', tal cómo lo hicieron los hinchas de Napoli al conseguir la Copa de Italia, salieron a las calles de Liverpool con bengalas, banderas y demás elementos alusivos al equipo.

Scenes at Anfield right now pic.twitter.com/gJsUy4Q3ZB