Fuerte sablazo a Luis Díaz en Inglaterra: “no está pulido, no está listo"

El momento de Luis Fernando Díaz Marulanda en el Liverpool ha sufrido idas y vueltas en una temporada en la que las críticas se han apoderado del jugador. Su rendimiento en el conjunto inglés ha quedado a deber, y le ha dado voz a comentaristas deportivos que no han tenido piedad con el colombiano.

Cuestionando su producto en la zona ofensiva, o su concordancia con Diogo Jota, Darwin Núñez o Mohammed Salah, los sablazos han tocado las puertas del Liverpool, que, ajeno a las críticas, han arropado a Luis Díaz. Y es que, al tener a un ‘padre’ como Jürgen Klopp, el guajiro se ha ganado la confianza de su entrenador pese a los comentarios de íconos como Jamie Carragher o Gary Neville.

Justamente, fue Gary el último en hablar acerca de Luis Díaz en Sky Sports en donde sembró dudas con la incidencia que ha tenido el colombiano, “muchos de esos jugadores se han ido y han vuelto a un periodo de transición, como Cody Gakpo, Darwin Núñez y Luis Díaz. Ellos aún no están pulidos, no están listos. No están en la cima de sus carreras como cuando tú empiezas a tomar decisiones precisas”.

Posteriormente, el ex defensor central reiteró que le genera incertidumbre la labor de ‘Lucho’, Gakpo y Núñez, hasta tal punto que no los tendría en cuenta, “la duda que tengo se debe a estos tres jugadores, pero sabemos que Klopp es algo diferente como entrenador”.

Además, dejó claro que no hay jugador actual que pueda reemplazar a Mohammed Salah. “nadie de ellos parece tener el equilibrio adecuado por la derecha. Harvey Elliott, siendo zurdo podría hacerlo, pero él es más un mediocampista. Probablemente le falta ritmo para jugar en ese tridente de ataque, pero quizás puede hacerlo (…) lo cierto es que no se pueden reemplazar los goles de Salah”.

Gary Neville, concluyó manteniendo que siente que Luis Díaz está pasando por un momento de frustración al no incidir tanto en el ataque del Liverpool durante esta temporada. ‘Lucho’ apenas pudo dar su primera asistencia en la temporada cuando enfrentaron al Burnley el martes 26 de diciembre.