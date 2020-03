En medio del partido de los octavos de final de la FA Cup, en el que Tottenham Hotspur cayó por penales ante Norwich City en condición de local, se presentó un hecho bastante llamativo en la cancha de los Spurs, luego que un futbolista decidiera saltar a las gradas para enfrentarse a un aficionado, que, según él, estaba insultándolo.

El agravante de la situación, según algunos protagonistas y testigos, es que los insultos hacia Eric Dier eran racistas y cerca a su familia que se encontraba en las tribunas del escenario deportivo, por lo que el jugador se alteró, saltó a las gradas y se enfrentó con el fanático.

Lea también: Palmeiras no se rinde y le propone un nuevo negocio a Nacional para contratar a Daniel Muñoz

El técnico portugués José Morinho también se refirió a un hecho ocurrido tras el partido: el centrocampista Eric Dier saltó a una tribuna donde se encontraban los aficionados 'Spurs' para enfrentarse a un grupo que supuestamente habría insultado a miembros de su familia presentes en las gradas.

“He’s my brother” - Eric Dier appears to have defended Gedson Fernandes after rumours of alleged racism from one spectator #THFC

pic.twitter.com/qJ9HOIdHiD