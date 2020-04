Futbolistas ingleses no tienen en mente reanudar la Premier sin público

En Inglaterra aún no se sabe cuándo se reanudará el fútbol, sin embargo, existen varias alternativas para el momento en el que se presente esta oportunidad y una de ellas es la de jugar sin público, algo que no parece bien visto desde la Asociación de Futbolistas Profesionales del país, la cual, en cabeza de sus presidente, Gordon Taylor, afirmó que no comparte esta decisión y que los jugadores preferirían esperar un tiempo más para así jugar con presencia de aficionados en las canchas.

Lea también: El dinero que busca recaudar Real Madrid tras la venta de James

"Jugar a puerta cerrada no está en el 'top' de nuestros objetivos ni en nuestra agenda. No es nuestra opción favorita, sería como tener que hacer dieta con comida aburrida. No tenemos en mente jugar sin público. Jugar a puerta cerrada se considera un castigo para un club, cuando ha tenido un mal comportamiento. Preferiría que se alargara la situación y jugar cuando el virus se haya calmado", aseguró Taylor en declaraciones a la agencia alemana 'DPA'.

De igual manera, considera que los torneos deben finalizarse tal como se ha establecido, pese a que esto implique un inicio de temporada 2020/21 de manera tardía: "Suspender la FA Cup sería poco natural y más lo sería comenzar de nuevo. Sería preferible jugar todos los partidos programados en un período de tiempo más largo, y que luego la nueva temporada comenzara mucho más tarde"

Le puede interesar: Infantino habló de los cambios que tendrá el fútbol tras superar el coronavirus

Finalmente, en ese sentido concluyó: "Cuando se retomen las competiciones, que no sabemos cuándo será, esperamos que los jugadores tengan suficiente intervalo de descanso entre partidos. Pero, ¿cómo puedes disfrutar la emoción de una nueva temporada cuando no has terminado la última correctamente? Necesitamos esperar el tiempo que sea necesario para volver a la normalidad. Creo que eso envía un mensaje mejor que cancelarlo y comenzar de nuevo".

Este viernes habrá una reunión entre la FA y la Premier League para tomar decisiones respecto a la continuidad del fútbol en el país británico.