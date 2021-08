Futuro de James Rodríguez: técnico del Porto tomó una decisión final

Los últimos días del mercado siguen siendo definitivos para conocer cuál será el destino de James Rodríguez. No se sabe si continuará en el Everton o irá a otro club. Lo cierto es que en los últimos días se dio a conocer la decisión del técnico del Porto, Sérgio Conceiçao, respecto a tener al mediocampista en su equipo.

La opción del Porto de contar con James solo se daría si el cucuteño es parte del pago por el fichaje de Luis Díaz; siendo así, el guajiro iría al Everton y Rodríguez al elenco de Portugal. Sin embargo, Conceiçao no estaría de acuerdo con este negocio, pues prefiere mantener en el equipo a Díaz, teniendo en cuenta que es el futbolista revelación colombiano y tuvo una gran actuación en la pasada Copa América.

"James Rodríguez no es una prioridad para Sérgio Conceiçao, no está entre sus planes. Su nombre no es prioritario. Everton pretendería incluirlo en un acuerdo por Luis Díaz", publicó el Diario Récord.

Para el timonel del elenco portugués, Díaz tiene una carrera por delante para potenciar su fútbol, mientras que James Rodríguez ya llegó a los 30 años y en sus últimas temporadas es más lo que pasó en el banco, que lo que ha jugado. Esto se suma a las constantes lesiones que lo sacan uno a dos meses (o más) de las canchas.

En su último año con Everton empezó a un gran ritmo con asistencias y goles, pero los problemas físicos lo hicieron desaparecer en la segunda parte de la temporada, hecho que afectó al equipo 'Toffee'. Incluso, Rodríguez no ha sido convocado este año a la Selección Colombia precisamente por su falta de ritmo.