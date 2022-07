Gabriel Jesus pierde la calma con Yerry Mina: "me atacó, me hablaba mier..."

Yerry Mina sigue consolidando su pretemporada con el Everton bajo la conducción de Frank Lampard. El equipo de la ciudad de Liverpool ha jugado varios partidos amistosos, entre ellos el que disputó ante el Arsenal de Londres.

El colombiano es hombre de confianza de Lampard y por ello lo tiene en cuenta cada vez que hay la oportunidad, tal como pasó, precisamente, en el partido ante Arsenal donde Mina vivió varios cruces con el brasileño Gabriel Jesus.

Aunque ya han pasadoa algunos días después del encuentro, el delantero se quejó de la actitud de Yerry Mina, quien lo habría apretado en un par de acciones que se presentaron en el partido.

Gabriel Jesús recordó que él fue compañero de Yerry Mina cuando ambos coincidieron en el Palmeiras de Brasil; de allí su extrañeza por la actitud que mostró el jugador 'cafetero'.

"Yo jugué con Mina antes, en Palmeiras. Éramos muy cercanos. Por eso no sé por qué él me atacó e intentó hacerme algo así en el pecho. También me hablaba mierda. No sé por qué, no sé cuál es la razón para hacer eso. Yo ya no soy un niño y lo traté a él de la misma manera. Después, ganamos el partido y eso es todo", dijo Gabriel Jesus a TNT Brasil.

¿Cuándo debuta Everton en la Premier League?

Una vez culmine la pretemporada, Everton se alistará para el debut en la Premier League, el cual será el próximo 6 de agosto cuando enfrente como local al Chelsea.