Garnacho definió su futuro tras dejar al Manchester United: hay traición

Después de una temporada irregular en la que Alejandro Garnacho terminó teniendo problemas con Rúben Amorim en el Manchester United, todo parecía indicar que el extremo argentino tendría que buscar nuevos aires con el anhelo de seguir su carrera tras la negativa por parte de los ‘Red Devils’.

Su actitud no fue la mejor y se rebeló completamente con el Manchester United. Alejandro Garnacho buscó como fuera su salida. El entrenador portugués afirmó que a veces las cosas no salen bien, pese al talento que tienen los jugadores como en el caso del argentino.

En ese sentido, se hablaba de la posibilidad de que Alejandro Garnacho cambiara de aires con intereses del Borussia Dortmund y del Chelsea, este último, para seguir en la Premier League. Justamente, en las últimas horas, se conoció que el Manchester United ya aceptó la oferta que envió el elenco londinense que desea fichar al nacido en España, pero que representa a Argentina.

La joya argentina definió su futuro y jugará esta temporada en la Premier League con el Chelsea por una millonaria suma que le vendrá bien al Manchester United que no está pasando por su mejor momento. Aunque le buscaban salida, los hinchas tildaron a Alejandro Garnacho de traidor por ese movimiento por la rivalidad que hay entre los ‘Red Devils’ y los ‘Blues’.

¿CUÁNTO PAGÓ EL CHELSEA PARA CONTRATAR A ALEJANDRO GARNACHO?

Pues bien, sin opciones de seguir en el Manchester United con la negativa por parte de Rúben Amorim que le comunicó en varias oportunidades que no contaría con él para esta temporada. En ese sentido, el Chelsea, que busca reforzar sus bandas tras la salida de Madueke, puso el dinero sobre la mesa y la oferta gustó.

Manchester United soltará a Alejandro Garnacho por un valor que supera los 46 millones de euros. Una cifra que le vendría bien al elenco mancuniano pensando en mejorar los resultados y sacar provecho en el mercado tras la eliminación en la EFL Cup por el Grimsby Town.

De esa manera, el argentino termina la incertidumbre con su futuro y pone rumbo a Londres. El equipo formador dejó el 10% de un futuro traspaso que sería un incentivo adicional en el mercado de fichajes. Su contrato quedará definido este viernes 29 de agosto y firmará hasta 2032.

HINCHAS DE MANCHESTER UNITED LO VEN COMO UNA TRAICIÓN

Alejandro Garnacho jugó 144 partidos con el Manchester United, club que lo formó y que le dio la oportunidad desde las juveniles hasta el equipo absoluto. Marcó 26 goles y dejó grandes partidos que llamaron la atención del Chelsea.

Cambió de lugar en Inglaterra y dejó el rojo por el azul. Esto en los hinchas lo ven como una traición, pues, un mural de Alejandro Garnacho fue vandalizado con la frase “no se puede traicionar”. Esto apareció días antes de que se definiera oficialmente su salida del club y su llegada a los ‘Blues’.

Aunque este partido entre el Chelsea y Manchester United no tiene a clubes de la misma ciudad, siempre ha sido un enfrentamiento caliente por la obligación que tienen los dos elencos. El equipo más copero de Mánchester, ante el más grande de Londres. Bajo este panorama, los hinchas enloquecieron con la salida del argentino rumbo al equipo azul.