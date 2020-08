El futbolista surcoreano de 28 años Son Heung-Min del Tottenham Hotspur fue el autor del gol elegido como el mejor de la temporada 2019-2020 en la Premier League.

La anotación que le permitió obtener el reconocimiento al extremo diestro se registró el 7 de diciembre de 2019 y significó el tercero de su equipo en la goleada 5-0 sobre Burnley en encuentro de la jornada 16.

Son Heung-Min recibió la pelota en su propia área y de inmediato emprendió una veloz corrida por el centro del campo en la cual dejó en el camino a por lo menos siete rivales hasta llegar a la zona de peligro de rival y con un sutil remate con el borde interno de su guayo derecho envió el balón al fondo de la red por el palo de la mano izquierda del portero Nick Pope.

🌟 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐨𝐧 🌟



Your @budfootball 2019/20 Goal of the Season winner for this solo stunner 👏#PLAwards pic.twitter.com/tdRb8hVVI6