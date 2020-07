Guardiola cuenta por qué llevó a Lillo al Manchester City

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló con Sky Sports sobre la gestión de Juan Manuel Lillo como su nuevo asistente en el banco del equipo. El catalán destacó ampliamente la labor del ex estratega de Atlético Nacional y Millonarios.

Mire acá: Klopp habló de Guardiola y aseguró que no necesita pasillo de honor del City

Asimismo, Pep explicó por qué llevó a Lillo a trabajar con él: "La manera en la que prepara sus sesiones. Somos muy parecidos en cómo vemos y cómo entendemos el juego. Es un amigo", destacó el reconocido timonel.

No obstante, Guardiola también confesó que, pese a que hay cosas en las que no se ponen de acuerdo, siempre el objetivo y la idea de juego es la misma: respetar el fútbol de posición.

"Hay alguna cosa en la que no estamos de acuerdo, pero está bien. Necesito gente cerca que me ayude a ser mejor entrenador para nuestros jugadores y que me permita ver cosas que no veo", concluyó el oriundo de Sampedor, Cataluña.

Puede ver: Guardiola confirma que el City le hará pasillo de honor al Liverpool

Hay que recordar que el objetivo principal de Guardiola es poder pelear por la Champions League en esta temporada. El City tiene la difícil tarea de eliminar al Real Madrid en octavos de final , para así poder jugar nuevamente los cuartos de este certamen europeo.