El Manchester City de Pep Guardiola sigue sufriendo en la Premier League, pues el equipo ciudadano perdió su último partido de la liga de Inglatera ante el Manchester United.

En la primera parte, el Manchester City tomó la delantera en el minuto 37. Josko Gvardiol anotó con un remate de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Phil Foden, estableciendo el marcador en 1-0 a favor del equipo local. Durante esta etapa, ambos equipos realizaron varias jugadas ofensivas, pero el City mostró mayor control del balón y generó más oportunidades de gol. El primer tiempo concluyó con el marcador de 1-0.

En la segunda mitad, el Manchester United buscó igualar el marcador. En el minuto 85, se sancionó un penalti a favor del United tras una falta cometida por Matheus Nunes sobre Amad Diallo dentro del área. Bruno Fernandes ejecutó el penalti y anotó, llevando el marcador a 1-1. La presión del United continuó y, un minuto después, en el minuto 90, Amad Diallo anotó el segundo gol para su equipo tras una asistencia de Lisandro Martínez, poniendo el marcador en 2-1.

A lo largo del partido, ambos equipos realizaron cambios estratégicos. En el United, entraron jugadores como Victor Lindelöf y Antony para reforzar la defensa y la ofensiva respectivamente. Por parte del City, Savinho y Mateo Kovacic ingresaron para intentar cambiar la dinámica del juego. A pesar de los esfuerzos del City por empatar, no lograron concretar sus oportunidades en los minutos finales.

El partido finalizó con un resultado de 2-1 a favor del Manchester United. Este triunfo representa un avance significativo para el equipo en su lucha por los puestos altos de la tabla en la Premier League. La actuación destacada de Bruno Fernandes y Amad Diallo fue crucial para la victoria del United, mientras que el City deberá analizar su desempeño defensivo tras permitir dos goles en los últimos minutos del encuentro.

Tras la derrota, el entrenador del equipo, Pep Guardiola, dio a conocer lo difícil que ha sido la temporada en la que el club no ha conseguido los mejores resultados.

"Es lo que es. ¿Qué puedo decir? No podemos culpar a este jugador o a aquel, no es eso. Es la temporada, una temporada difícil. Concedimos goles, culpa nuestra. No jugamos con serenidad", reconoció el español.

Además, Guardiola fue más que critico al señalar que no es tan buen entrenador al no poder revertir la situación del equipo en los últimos meses ante las constantes bajas.

"No soy lo suficientemente bueno. Soy el jefe, el gerente, tengo que encontrar soluciones y hasta ahora no lo he hecho. Esa es la realidad".

Como si fuera poco, el entrenador admitió que el equipo merecía lo que le pasó en el juego al no tener un buen nivel.

"Nos merecíamos lo que pasó. A este nivel, un partido o dos son desafortunados. No podemos decir que esto sea suerte o desafortunado: 10 partidos no son eso. No es un partido, son muchos partidos últimamente. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Hoy en los últimos minuto jugamos como sub-15".