Guardiola puso ultimátum al Manchester City: “No me quedaré...”

A falta de una fecha para que acabe la Premier League, Pep Guardiola y el Manchester City pueden terminar la temporada sin ningún título y con grandes problemas para lo que viene después de perder esa luz y esa emoción de anteriores torneos con los que aplastaba a cualquiera con facilidad.

Con la salida de Kevin de Bruyne se empiezan a ver las grietas de un club que empezó a caer en su nivel después de la dura lesión del Balón de Oro, Rodri Hernández que dejó al Manchester City sin brújula, justo en el momento en el que perdieron territorio en la Premier League y en la Champions cayendo eliminados en los Play-Offs para octavos de final.

El flojo nivel en la campaña sentencia a Pep Guardiola que podría culminar su vínculo en la próxima temporada, o bien, ni siquiera empezarla cuando en una rueda de prensa previa a enfrentar al Fulham por el cierre de la Premier League puso una condición determinante para su futuro inmediato con la institución.

“NO ME QUEDARÉ”, LA CONDICIÓN QUE PUSO PEP GUARDIOLA PARA SEGUIR

En aquella rueda de prensa le preguntaron por el mercado de fichajes antes de disputar el Mundial de Clubes. Un corto tramo para poder contratar jugadores de cara a esa competencia. El Manchester City estaba acostumbrado a perder la cabeza en cada libro de pases y sellar contrataciones estelares. Deberá por lo menos tapar la salida de Kevin de Bruyne con un futbolista del mismo nivel.

Pep Guardiola dejó claro que no quiere tener una lista grande de jugadores en el plantel que le hagan tener que descartar algunos futbolistas en las convocatorias dejándolos en las gradas del estadio. Ahí fue que perdió los cabales y sentenció que quiere es calidad para solventar los problemas de esta temporada.

El español puso un ultimátum a los directivos sentenciando que, “¿un plantel largo? Le dije al club: ‘¡No quiero eso! No quiero poner cinco, seis jugadores en la grada, no quiero eso. Si no hacen una plantilla corta, no me quedaré. Es imposible para mi alma poner jugadores en la grada y que no puedan jugar. Ahora pasó porque agregamos cuatro jugadores… tres o cuatro meses no podíamos seleccionar 11 jugadores; no teníamos defensas, así que difícil. Después la gente volvió y la próxima temporada no puede ser así”.

Siguiendo la misma línea, aseveró que, “como entrenador, no puedo estar entrenando a 24 jugadores y cuando selecciono tiene que haber cuatro, cinco, seis que se queden en Mánchester porque no pueden jugar. Esto no va a ocurrir. Le dije al club que no quiero eso. Si tengo lesiones, ¡qué mala suerte! Tendremos algunos jugadores de la Academia y lo haremos”.

EL RETO QUE LE QUEDA A PEP GUARDIOLA CON EL MANCHESTER CITY ESTA TEMPORADA

Al Manchester City le queda finalizar la temporada ante un Fulham en condición de visitante justo después de perder la FA Cup y sumar puntos vitales ante el Bournemouth por la Premier League. En este encuentro ante los londinenses no puede haber derrota.

Guardiola se juega la última carta con el Manchester City para sellar una clasificación a la Champions League en una temporada irregular en la que sufrieron bastante para poder pelear por competencias europeas y por el liderato que, de manera anticipada, ganó el Liverpool.

La Premier, tras la victoria del Tottenham en la Europa League tendrá seis clasificados a la Champions. Manchester City puede quedar eliminado si no vence al Fulham y Newcastle, Chelsea y Aston Villa suman de a tres en la jornada definitiva. Con esos resultados, quedaría en zona de Europa.