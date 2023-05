Guardiola se queja del calendario de la Premier League: "A veces no hay suficientes fuerzas"

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, se quejó este viernes de que la celebración el sábado del Festival musical de Eurovisión en Liverpool ha obligado a su equipo a jugar el domingo el partido liguero ante el Everton.

Los 'Citizens' tendrán de esta manera menos tiempo de recuperación antes de recibir el miércoles al Real Madrid en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. Una complicación que no le agradó al entrenador catalán.

Para el entrenador hubiera sido mejor jugar el sábado en el terreno del Everton, en Liverpool, como estaba inicialmente previsto. Pero ese día se celebra Eurovisión en esa ciudad y por motivos de seguridad no podían coincidir ambos eventos.

"En resumidas cuentas, no podemos jugar el sábado debido a Eurovisión o algo así en Liverpool. A veces no hay suficientes fuerzas (del orden) para gestionar dos eventos importantes", ironizó.

"No hay mucho que hacer porque tenemos que jugar el domingo. Muchas gracias. No lo comprendo, pero no voy a luchar más por esto", añadió el técnico catalán.

Manchester City, líder de la Premier League, sigue en liza por un 'triplete', ya que continúa vivo en la Champions League y la Copa de Inglaterra. Real Madrid se enfrenta el sábado al Getafe en la Liga española y tendrá, por lo tanto, un día más que el City para preparar el crucial partido del miércoles.

En la ida, Real Madrid y Manchester City empataron 1-1, por lo que el pulso en el Etihad Stadium se presenta muy abierto.