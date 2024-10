Guardiola suena la alarma en el City: "en nueve años nunca habíamos estado así"

Manchester City sufrió un duro golpe para la temporada, pues el equipo de Pep Guardiola quedó eliminado de la Carabao Cup ante el Tottenham en el norte de Londres.

Sin duda, el resultado de 2-1 fue un golpe más que sensible para el cuadro Ciudadano, pues el equipo no vive su mejor momento gracias a las constantes bajas del equipo.

El mismo Pep Guardiola, se atrevió a hablar sobre la situación y declaró la dificultad que vive el club por las lesiones.

"Tenemos 13 jugadores disponibles, así que estamos en verdaderas dificultades. Los chicos que juegan, la mayoría terminan con problemas y veremos cómo se recuperan…Creo que estamos en problemas, porque en nueve años nunca habíamos estado en una situación con tantas lesiones", dejó claro en la rueda de prensa.

Rodri, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Oscar Bobb, Kyle Walker y Jack Grealish son algunos de los jugadores lesionados en el club, a ellos se suma Savinho, única incorporación del club para esta temporada, quien también se encuentra con dolores tras el compromiso ante los Spurs en el Tottenham Stadium.

"Ojalá que lo de Savinho no sea grave, pero ya veremos… Akanji ayer, no lo sabía, en la última acción sintió algo en la parte muscular de su cuerpo y hoy en el calentamiento hizo algo que le hizo sentir mal", mencionó el mismo Guardiola.

Pese a esto, el Manchester City es el líder de la Premier League y espera mantenerse al frente de la tabla de la competencia en la que suma 23 puntos, solo uno de más que el Liverpool de Luis Díaz que ha cuenta con 22 puntos en los primeros nueve puntos de la temporada.

Por otro lado, Tottenham Hotspur vs. Manchester United, Arsenal vs. Crystal Palace, Newcastle United vs. Brentford y Southampton vs. Liverpool serán las llaves de los cuartos de final de la FA Cup, uno de los torneos más importantes en Inglaterra.