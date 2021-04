Guardiola y la fuerte crítica a la UEFA y la FIFA previo a juego de Champions

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, criticó la falta de descanso que existe esta temporada en el fútbol y apuntó que la UEFA y la FIFA están "matando a los jugadores".



"Es demasiado", dijo el técnico español. "Son seres humanos, no máquinas. Sé que algunos de ellos están tristes porque quieres jugarlo todo, pero eso no es posible", aseguró Guardiola, que en la victoria ante el Leicester City hizo seis cambios respecto al último encuentro.



"Para estar bien en todas las competiciones este año sin espectadores, en la temporada más corta de la historia, si no rotas no puedes competir y no podrías estar en la posición en la que estamos", añadió.



"Podrían jugar, sí, tienen una mentalidad increíble, pero necesitan descansar. La UEFA y la FIFA matan a los jugadores porque es demasiado. No hemos tenido una semana de descaso desde que empezamos".

Pep Guardiola sabe que no tiene margen de error ante el Borussia Dortmund, al que el Manchester City se enfrenta el martes en la ida de cuartos de la Champions, una ronda que siempre se la ha resistido desde que entrena al club inglés.

"No pienso en las semifinales. Pienso en hacer un buen primer partido y después un buen segundo partido (de cuartos). Es todo lo que me preocupa", aseguró el técnico tras su cuarta clasificación consecutiva a los cuartos de la competición.

Pasando por encima de otro equipo alemán, el Borussia Mönchengladbach (2-0, 2-0), el City aparece en cuartos dispuesto a por fin dar el paso definitivo y llevar la primera 'Orejona' a sus vitrinas.

Juega contra un Borussia Dortmund cuya clasificación para la próxima Liga de Campeones está lejos, tras caer 2-1 en casa ante el Eintracht Fráncfort este fin de semana.



La Premier League es la única de las grandes ligas que no permite las cinco sustituciones por partido y lo mantiene en tres.