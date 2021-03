Hijo de Carlo Ancelotti reveló sus secretos en Everton y habló de James

Everton es uno de los equipos más sorpresivos de la temporada en la Premier League tras meterse a la pelea por los cupos a torneos europeos con jugadores como James Rodríguez y bajo la dirección técnica de un imponente Carlo Ancelotti.

El DT italiano tiene todas las credenciales en el club ‘Toffee’ en temas tácticos y en el manejo de grupo, pero detrás de él hay varios ayudantes como su hijo Davide, quien lo ha acompañado en Napoli y Bayern Munich.

Encargado de temas tácticos, el hijo de Carletto dialogó con ‘Liverpool Echo’ sobre el trabajo de su padre en Everton y en medio de todos los secretos mencionó a jugadores Como James Rodríguez.

“Bueno, le pregunto de qué manera cree que debería hacerse, nos ponemos manos a la obra, hablamos de ello durante 20 minutos y luego decidimos que tenía razón… Ese es el deber, mantenerlo joven aquí [señala su cabeza]. Necesita el desafío de sus asistentes, de su personal. Siempre tenemos grandes discusiones antes de los juegos para preparar la estrategia, siempre”, señaló en primera medida.

"A él le gusta, pero llegamos a un punto en el que él toma la decisión y estamos en la misma página para dar a los jugadores el mismo mensaje y el mensaje tiene que ser sencillo y claro. También los jugadores, cuando se les pregunta por mi padre, dicen que las instrucciones son sencillas pero que las instrucciones sean sencillas no significa que no haya horas y horas de trabajo detrás. Si das 100 piezas de información, tal vez parezcas inteligente o un genio táctico. Pero tal vez por su forma de ser, la gente piensa que es un buen tipo, pero yo creo que también es muy bueno tácticamente. Su cualidad es ser realmente inteligente tácticamente", agregó sobre la forma de trabajar en Everton.

También mencionó a James entre los jugadores destacados de su equipo: "Es trabajo en equipo. Trabajamos muy bien juntos y no hay secretos. Tenemos los mejores receptores de la liga, con Gylfi y Lucas y James, y tenemos muy buenos cabeceadores de balón en el área, que respetan sus deberes. Luego, claro, cuando las cosas van bien y lo que has intentado en los entrenamientos es efectivo en el campo, la confianza de los jugadores aumenta, confían en lo que dices, pero cada temporada es diferente”.

"Hay juegos en los que no estoy de acuerdo. Creo que el diamante contra Southampton no fue una buena idea, al principio. Pero jugamos muy bien, presionamos muy bien en la primera mitad. No pensé que pudiéramos presionar tan bien con este sistema contra Southampton, pero lo hicimos muy bien, así que él tenía razón. Tiene ese talento ya veces tiene ideas que te sorprenden y que al principio quizás no entiendes, pero en la cancha es efectivo", desglosó sobre cómo es la relación laboral de su padre.

Y lo elogió como estratega: "Tiene este tipo de capacidad para modelarse y adaptarse para jugar diferentes estilos de juego durante la misma temporada, adaptándose a lesiones y jugadores. Su mejor cualidad, tácticamente, es asegurarse de que el estilo de juego que utilizará se ajuste a los jugadores que quiere poner en el campo. Su idea es: 'Empiezo con el mejor XI que tengo y luego encontraré la manera de hacer que jueguen bien' y eso es realmente difícil, realmente difícil".