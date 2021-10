Hinchas del Manchester United abandonaron el estadio en el entretiempo contra Liverpool

No se aguantaron y se fueron. Así fue la reacción de cientos de hinchas del Manchester United tras ver los cuatro goles que les anotó el Liverpool en los primeros 45 minutos en el clásico de la Premier League.

Los fanáticos no soportaron los tres goles del egipcio Mohamed Salah y prefieron no quedarse para el segundo tiempo. Los pocos que se quedaron en el Old Trafford exigieron la salida inmediata del técnico Ole Gunnar Solskjær.