Hugo Lloris contó lo que causó su pelea con Son Heung-Min en el Tottenham Vs. Everton

El encuentro entre Tottenham contra Everton, que dejó como ganador al conjunto 'spurs' tras un solitario gol de Michael Keane en propia puerta, dejó una imagen polémica al término del encuentro, a pesar del resultado.

Y al finalizar el primer tiempo, el portero francés y capitán de Tottenham, Hugo Lloris, protagonizó un fuerte enfrentamiento con su compañero de equipo, el surcoreano Son Heung-Min, en el cual tuvieron que intervenir los otros integrantes conjunto de Londres para evitar que se fueran a los puños.

Un día después del compromiso, Lloris volvió a explicar la razón del alterado, pero al mismo tiempo le restó importancia al señalar que no pasó a mayores.

Lea también: Mourinho dice que altercado entre Son y Lloris en triunfo de Tottenham fue "hermoso"

"El haber concedido una oportunidad de gol al rival segundos antes de que acabara el primer tiempo porque no presionamos de la manera adecuada... eso fue fue lo que me enfadó. Pero es parte del fútbol, no es un problema. Seguimos adelante", dijo el francés en diálogo con The Sun.

Todo se arregló en el vestuario

En el vestuario debieron resolver sus diferencias, ya que ambos jugadores saltaron a la cancha juntos para el segundo periodo y se abrazaron tras confirmarse la victoria al final del partido.

"Lo que ha pasado entre Sonny y yo son cosas que a veces ocurren en el fútbol, pero no hay ningún problema. Lo habéis visto al final del partido, estamos más que felices de estar en este equipo y de haber ganado los tres puntos", explicó tras el partido Lloris.

Le puede interesar: Yerry Mina sigue sumando minutos, pero Everton cayó ente Tottenham

"Sí, conceder una ocasión (de gol) a unos segundos del descanso porque no se ha presionado correctamente, sí, me molesta. Pero es parte del fútbol, no es un problema y se pasa a otra cosa", precisó.

Fiel a su filosofía, el técnico José Mourinho se tomó el incidente como algo positivo: "En el descanso les he dicho que con este tipo de reacción, no tenía dudas de que en la segunda parte iban a ser solidarios hasta el final".

Y sorprendió al responsabilizarse de lo ocurrido. "He criticado a mis jugadores por no ser, para mí, suficientemente críticos unos con otros. Les he pedido de ser más exigentes y de presionar a los compañeros para que haya este espíritu de equipo en el que damos todo por los otros".

"Es algo importante para que el equipo crezca, porque hacen falta fuertes personalidades, por lo que estoy muy contento", concluyó 'The Special One'.