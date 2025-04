Incertidumbre en Liverpool tras derrota en Premier: afecta a todos

Liverpool sigue siendo el líder de la Premier League, pero lo cierto es que el conjunto dirigido por Arne Slot no vive un buen momento dentro de la temporada, pues en los últimos compromisos se le ha visto un juego distinto y más ajustado en cuanto a nómina, pues lo cierto es que las lesiones y la sobrecarga y desgaste inicia a hacer de las suyas en el conjunto Red.

De hecho, para el último compromiso por Premier League, en el que Liverpool sufrió una derrota, el portero debió ser Caoimhin Kelleher, esto tras la ausencia de Alisson Becker, lo que dejó algunas dudas que el mismo entrenador resolvió aunque terminó confirmando lo peor para el equipo.

Lea también: Millonarios es líder y Junior lo escolta: Tabla de posiciones de Liga Betplay - fecha 12

Al ser cuestionado por la BBC Sport sobre la ausencia del portero brasilero en el compromiso, el neerlandés confirmó que no superó el protocolo de conmoción cerebral, algo que preocupa de cara a próximos encuentros, pues siempre es más que vital contar con el portero titular en estos momentos de la temporada en donde el club debe ganar puntos para coronarse campeón de la Premier League.

"Sí, no superó el protocolo de conmoción cerebral. Queda una semana [hasta el próximo partido], así que eso nos da algo de tiempo. Él lo desea mucho pero el protocolo es el protocolo", dio a conocer el mandamás.

Vale la pena mencionar que un golpe con el jugador colombiano, Davinson Sánchez, en el partido de Eliminatorias dejó al portero fuera del compromiso por lo que se sigue sin ver minutos. De hecho, el último partido que jugó con el equipo de Inglaterra fue en la eliminación de la Champions League ante el PSG el pasado 11 de marzo.

Le puede interesar: Rafael Dudamel se acerca a la Liga Betplay; sería anunciado esta semana

Mensaje de Slot par el resto de temporada

La inesperada derrota del club deja varias dudas y el entrenador aprovechó la rueda de prensa para enviar un mensaje a sus jugadores en un momento clave de la temporada, pues cada vez se acerca más el título de Premier, aunque no pueden contar con derrotas.

"El mensaje principal fue que mostraron un gran carácter en la segunda parte, pero no por primera vez esta temporada tuvimos una primera parte difícil. No ocurrió mucho, pero puedo pensar en el Southampton en casa, por ejemplo, donde jugamos bastante mal. Normalmente podemos compensarlo gracias a la mentalidad del equipo, su estado físico y los suplentes que podemos incorporar. Hoy no fue suficiente y ahora tenemos toda una semana para prepararnos para el West Ham", reconoció.