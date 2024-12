Inician las salidas en el Manchester City: figura llegaría a la MLS

Para nadie es un secreto que el Manchester City no vive su mejor momento, pues el equipo de Pep Guardiola sufrió una seguidilla de derrotas que lo comprometió en la lucha por el título de la Premier League.

Además, el club vive momentos clave pues avanzan las investigaciones por el financiamiento que ha tenido el club en los últimos años. Se espera un castigo ejemplar para el club por violar estas leyes y ante la probabilidad de descenso se ha hablado sobre la salida de varios jugadores del plantel.

Lea también: James pone a temblar a técnico de gigante club español: “debemos estar atentos si juega”

Según The Telegraph, más allá de la salida por los motivos anteriores, se maneja dentro del club la opción de que Kevin De Bruyne no siga en plantel ya que no ha renovado su contrato.

Todo parece indicar que el City Group le daría vía libre al jugador para llegar a otros de los equipos del conglomerado, entre los que se encuentra Melbourne City, Mumbai City, New York City, Montevideo City Torque, Troyes o Girona.

"Sé que se ha hablado mucho. Nunca ha habido problemas entre Pep y yo. Él sabe que he estado luchando con una hernia deportiva. Es doloroso e incómodo…Ha sido una lesión incómoda, un misterio y un enigma. Estoy mejorando poco a poco. Pude jugar una gran cantidad de minutos y no me sentí mal", reconoció el mismo jugador belga tras el último partido del Manchester City.

Le puede interesar: Temor en Millonarios: La ventaja que tendrá Nacional para ser finalista

Del mismo modo, De Bruyne habló sobre como ha sido llevar esta lesión que lo alejó de los terrenos de juego en el peor momento del club, pues el City perdió casillas en la tabla de posiciones de la Premier League y dejó escapar al Liverpool de Luis Díaz en la punta del torneo, al igual que en la Champions.

"Ha sido una lesión incómoda, un misterio y un enigma. Estoy mejorando poco a poco. Pude jugar una gran cantidad de minutos y no me sentí mal", dio a conocer.