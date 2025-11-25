Insólito momento en la Premier: Jugador expulsado por pelear... con un compañero

La pelea que desató el escándalo en Old Trafford

Apenas iban 13 minutos de juego cuando Everton sufrió un episodio tan inesperado como incomprensible. Tras un remate de Bryan Mbeumo que obligó a Jordan Pickford a reaccionar, Idrissa Gueye estalló contra su propio compañero, el defensor Michael Keane.

El mediocampista senegalés lo señaló con furia, lo increpó por la jugada y en segundos, la discusión escaló. Hubo insultos, empujones y un gesto que incluso pareció un intento de golpe. Keane respondió, Pickford trató de detenerlos y el caos se apoderó del área del Everton.

El árbitro Tony Harrington no lo dudó y expulsó directamente a Gueye, quien seguía fuera de sí y tuvo que ser frenado por varios compañeros.

El incidente no solo sorprendió al estadio, sino que también se convirtió en un hecho histórico. Según L’Équipe, era la primera vez desde 2008 que un jugador de Premier es expulsado por discutir y agredir a un compañero. El último caso había sido el de Ricardo Fuller con Andy Griffin, en el Stoke City.

Gueye, pieza habitual en el mediocampo del Everton y jugador mundialista con Senegal, terminó dejando a los suyos con diez hombres en la que será recordada como una de las expulsiones más insólitas de la liga.

United no aprovecha la superioridad y Everton golpea primero

Pese a quedar con uno menos desde tan temprano, el Everton respondió con carácter. En una jugada aislada pero brillante, Kieran Dewsbury-Hall sacó un disparo potente y colocado al ángulo para poner el 0-1 a los 29 minutos. Desde ahí, el partido se convirtió en un monólogo ofensivo del Manchester United, que atacó sin pausa, pero sin ideas. Fue un ejercicio ataque-defensa que expuso todas las carencias del equipo, poca creatividad y falta de pegada.

Pickford, por su parte, actuó como un muro. Atajó todo lo que le llegó y se convirtió en la gran figura del encuentro, sosteniendo una victoria que parecía improbable tras el escándalo inicial.

El United, que podía haber escalado al Top 5, terminó dejando escapar una oportunidad de oro y se mantiene décimo en la tabla. Justo detrás venía el Everton, que con este triunfo sumó su quinta victoria de la temporada y dio un golpe tan inesperado como valioso.