James, de regreso al Everton a la espera de noticias de Jorge Mendes

James Rodríguez está de vuelta en Inglaterra. El Everton publicó las imágenes del jugador colombiano, quien se sumó a los trabajos de pretemporada con el técnico Rafa Benítez. El colombiano está pendiente de definir su futuro, ya que todo apunta a que el jugador no seguirá en el fútbol inglés con la partida de Carlo Ancelotti.

El cucuteño fue sometido de inmediato a exámenes médicos para ponerse a las órdenes del nuevo estratega de los ‘Toffees’. Trabajará durante los próximos días, a la espera de lo que suceda con su empresario Jorge Mendes. El portugués viajará, de acuerdo a lo que trascendió, a Milán para concretar su llegada al ‘rossonero’.

Cabe señalar que James, mientras pasó por el Real Madrid, no tuvo una buena relación con el técnico Rafa Benítez. Dicho antecedente sería el que desate su salida del conjunto de Liverpool, ya que no habría empatía con el nuevo timonel. Las miradas apuntan a la Serie A de Italia, liga en la cual no ha estado el colombiano.

Aunque se ha rumorado al Milán como opción número uno, las dudas de la prensa no se han hecho esperar. Los interrogantes pasan por el verdadero estado de forma de James Rodríguez, quien en varios partidos de la pasada temporada, no fue parte del Everton por cuenta de los problemas físicos y las lesiones.

“No sabemos, fue propuesto por su gerente, Jorge Mendes pero la prioridad es Hakim Ziyech del Chelsea. Repito, no hay acuerdo ni negociaciones cerradas. El colombiano es un jugador frágil, el año pasado tuvo varios problemas en la pantorrilla. El precio es asequible, alrededor de 10 o 15 millones estando a un año de la expiración del contrato, pero gana 8 millones de euros. Y, sobre todo, suele estar fuera por lesión", opinió Andrea Longoni, periodista que cubre la información del Milán.