James habló sin filtro de su retiro profesional: ¿Cómo y dónde lo desea?

El pasado sábado, mientras disfrutaba sus vacaciones, James Rodríguez emitió un polémico Instagram Live desde Medellín junto a Camilo Zúñiga (amigo suyo y exfutbolista de la Selección Colombia) y Teófilo Gutiérrez (delantero de Junior).

En esta intervención del mediocampista de Everton en redes sociales se encendió la polémica por sus duras palabras contra Reinaldo Rueda debido a su controvertida desconvocatoria de la Selección Colombia, pero además tocó otros temas como su futuro en Europa y habló de su retiro.

Cuando le preguntaron por cómo prevé su retiro profesional, dijo: “Hasta los 34 o 35 quiero jugar, no hasta muy mayor porque tengo hijos y quiero disfrutar de ellos. Eso es lo que yo pienso ahora, pero de pronto en dos años puedo cambiar de decisión”.

Sin embargo, donde lució más claro fue el sitio de retiro, similar a Falcao: “Me gustaría cerrar en Estados Unidos donde hay mucha tranquilidad”.

“Gracias a Dios yo me entreno fuera de las canchas, pero como he estado en clubes tan grandes me da tranquilidad para no extender tanto mi carrera”, agregó el colombiano.

James Rodríguez tiene 29 años y por ahora tiene un año de contrato en Everton, aunque no se descarta un posible regreso al Real Madrid de la mano de Carlo Ancelotti.