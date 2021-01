James mostró su fastidio por no jugar la Champions: mensaje para el Everton

El jugador colombiano James Rodríguez estuvo en una entrevista con el canal oficial del Everton hablando sobre cómo ha sido su adaptación en la Premier League, su relación con Yerry Mina y el entrenador Carlo Ancelotti, además de la acogida que ha tenido por parte de los aficionados al club.

El colombiano comenzó hablando de lo que ha sido su llegada a la ciudad de Liverpool y cómo ha visto a los hinchas, que aunque no pueden ir a los estadios, le han mostrado su cariño de diferentes maneras.

"Es verdad que vine en una época que es ahora dura para todos porque no hay mucha gente, pero bueno, veo que es un sitio tranquilo que vive mucho el fútbol y que es de mucha pasión, eso es lo que yo veo fuera, lo que yo no he vivido todos estos partidos, pero veo que la gente apoya mucho y que son muy fans", dijo James.

De igual forma, sobre los retos que se plantea con el club, James Rodríguez aseguró que ha sido difícil ver la Champions por televisión, pero con el compromiso que hay en el equipo, espera el próximo año estar disputando este torneo.

"Este año estoy viendo la Champions por tv y eso es lo que yo no quiero, es duro verla, pero siento que tenemos cosas buenas para poder estar el próximo año. Creo que debemos estar en la siguiente edición queriendo ganar y tener esa hambre de poder conseguir cosas. Debemos estar todos en esa misma tónica".

De su adaptación al fútbol ingles, James aseguró que en Inglaterra se juega un fútbol diferente, que ha visto un deporte de mucha más fricción y físico, aunque con muy buena técnica, como en Alemania.

"El fútbol de la Premier League es un poco más físico que otro, hay gente que es fuerte, que es física, que buscan siempre el toque, la fricción y técnicamente son muy buenos, es un fútbol rápido, intenso. Esos son los puntos que veo diferenciales, ya que estuve en otras ligas", dijo James.

"Es una liga que yo siempre vi desde que era niño, todos los equipos que yo veía jugar eran muy buenos. Estar en una nueva liga para mi también es bueno porque el próximo año cumplo 30 años y eso me da muchos kilómetros. Son cosas que uno aprende", puntualizó el deportista.

El colombiano, que se ha visto afectado en las últimas jornadas por las constantes lesiones y se ha perdido duelos importante del equipo, tanto en la Premier como en la FA Cup, aseguró que espera seguir aportando lo mejor al equipo desde el campo.

"Yo quiero poder jugar al fútbol porque al final el fútbol no es solo correr, es poder hacer jugar a tus compañeros, hacer que tu equipo juegue bien, que tu equipo gane. Yo siempre digo que cuando tienes talento y condiciones puedes jugar en cualquier parte y eso es lo que yo quiero, poder ayudar para que el equipo juegue bien y muestre un buen fútbol", dijo el deportista.

De los hinchas aseguró que siempre se ha sentido respaldado y que espera que próximamente pueda verlos en los estadios, ya que sin duda hacen falta.

"Obvio que ellos están siempre ahí, es una lastima que no puedan estar en el estadio, pero ya vendrán en algún tiempo. Es verdad que es una etapa dura para todos, pero seguro estarán apoyándonos de buena manera y estamos dando todo por ellos", explicó el jugador colombiano.