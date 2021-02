James o Sigurdsson: "Ancelotti tiene que tomar una decisión y no es tan difícil"

El estratega italiano del Everton, Carlo Ancelotti se encuentra inquieto, ya que en los últimos compromisos ha presentado algunos altibajos que hoy lo tienen pensando en cómo hacer para entrar a las competiciones internacionales, sea la Champions o la Europa League.

Por tal razón, los medios británicos le han cuestionado al italiano la decisión que tomó en el pasado encuentro cuando los ‘Toffes’ perdieron 0-2 ante Fulham, donde puso al colombiano James Rodríguez y al islandés Gylfi Sigurdsson.

Según el periodista Alyson Rudd, en su columna hecha para The Times, Sigurdsson se encuentra en mejor nivel que James, por lo cual, a Ancelotti le tocará decidir entre uno de ellos dos: “El Everton puede presionar para terminar entre los cuatro primeros e incluso ganar la Copa FA si le entregan las llaves a Sigurdsson, quien no solo lee el juego con precisión, sino que también trabaja duro. Ancelotti tiene que tomar una decisión, una que no es, diría yo, tan difícil".

Hay que recordar que con la presencia del islandés, Everton venció en un atractivo compromiso ante el Totteham de José Mourinho, donde Sigurdsson logró convertir desde el punto penal y además, asistió en tres oportunidades a sus compañeros.

Cabe resaltar que Everton se juega ante Manchester City gran parte de la temporada, por lo que a Ancelotti le tocará decidir muy bien los jugadores que saltarán al terreno de juego en búsqueda de los tres puntos que le permitan seguir soñando con un torneo internacional, objetivo propuesto a inicio de temporada y por el cual James Rodríguez llegó a los ‘Toffes’.