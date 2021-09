"James podría marcar diferencia en este Everton": arrebatada defensa al colombiano

Últimamente el nombre de James Rodríguez ha sido tendencia en la prensa de Inglaterra y Turquía. Recientemente, el colombiano se ha visto en vuelto en un escándalo por unas fotos que se publicaron en el diario The Sun donde se ve a James ‘descansando’ en Ibiza, algo que no cayó bien en algunos allegados al Everton.

Ante eso, se ha dicho que James saldría del equipo o que no tendría los minutos suficientes, pues a Rafael Benítez no le habría agradado la actitud del colombiano. Sin embargo, en Inglaterra confían en las condiciones que tiene Rodríguez para ayudar a los ‘Toffes’, a pesar que se dice que no ‘encaja’ en el sistema táctico del ibérico.

Las actitudes de James no han sido del todo buenas, pero al mediocampista no le faltan defensores. En esta oportunidad, en el Liverpool Echo, salió una columna de opinión de Michael Ball, quien señaló que “aunque no hay duda de que el planteo táctico y esquema de Rafael Benítez no le sienta, creo que James tiene la calidad suficiente para marcar diferencias en este equipo del Everton".

Asimismo, escribió que espera que “Benítez pueda encontrarle un lugar en el equipo al colombiano. Si Everton le paga su salario a James, el DT simplemente debería involucrarlo de alguna manera".

Por lo pronto, se espera lo que pueda suceder con James, pues desde Turquía se dice que llegaría a Estambul, ya que podría sellar su paso al club Basaksehir que estaría interesado en tenerlo en condición de préstamo por una temporada.