James puso fin a los rumores y explicó porqué no juega ni entrena con Everton

El volante colombiano James David Rodríguez puso fin a los rumores y explicó este jueves 11 de marzo, mientras realizó una transmisión en vivo por su perfil de Twitch, la razón por la que ha estado por fuera de las canchas en las últimas semanas con su equipo Everton y tampoco ha participado de los recientes entrenamientos.

Rodríguez aseguró que desde algunos días se resintió de una serie de molestias que no lo dejaban tener su mejor desempeño, por lo que tuvo que hacer una pausa a la actividad competitiva.

"Desde hace algunos días estoy con muchas molestias que no me dejaban estar bien, entonces tuve que parar algunos días. Faltan un par de días más, tal vez una semana. Pronto estaré jugando, no es nada grave, tenía que recuperarme de todas las molestias, tenía golpes", afirmó.

Seguidamente, James indicó que la idea de parar su actividad en la temporada era para afrontar al 100% los compromisos que se vienen en los últimos días de marzo, abril y mayo, además de la Copa América.

"Tenía que para para terminar bien la temporada, por que todo lo que viene a final de marzo, abril y mayo es complicado y también la Copa América. Espero estar bien y por eso paré un poco, primero la salud", dijo.

Finalmente, el volante ilusionó a sus seguidores al asegurar que "falta poco para estar de vuelta".

James Rodríguez no juega desde el pasado 20 de febrero cuando Everton superó como visitante a Liverpool, desde entonces se ha perdido tres partidos, en os que su equipo ha ganado dos y perdido uno.