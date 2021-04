James Rodríguez marcó golazo en el empate del Everton ante el Crystal Palace

Everton empató 1-1 contra el Crystal Palace en la Premier League en un duelo donde perdió la opción de ganar en los minutos finales del encuentro. Con un golazo de James Rodríguez los azules se fueron en ventaja, pero no lograron mantener la diferencia.

Respecto al colombiano, él estuvo en el momento justo para rematar con su pierna menos hábil, la derecha, y poner así a su club arriba en el marcador. Los azules tuvieron las mejores opciones en el compromiso por medio del brasileño Richarlison, pero este no supo resolver.

A nivel general, el primer tiempo de James no fue el mejor. Su técnica se vio en el terreno, sobresalió, pero no logró asociarse de la mejor forma con sus compañeros. Incluso, el Everton tuvo muchas opciones y no logró concretarlas hasta el segundo tiempo, momento en el que el colombiano utilizó la precisión de su diestra, a pesar de que no es su pierna hábil.

En el segundo tiempo Everton controlaba las acciones a su manera con pocos efectivos en ofensiva y James hacía parte del circuito. Yerry Mina tuvo un par de buenos cierres en la zaga y así se iba consumiendo el tiempo; incluso Ancelotti sustituó a James al minuto 19 por Jean-Philippe Gbamin y parecía victoria 'Toffee'.

No obstante, en el minuto 85 llegó el gol de Crystal Palace por medio de Batshuayi y puso el 1-1 final que dejó a Everton mal parado en la tabla de posiciones pensando en un cupo a la Champions League. el equipo de los colombianos es octavo con 47 unidades a 3 de la zona clasificatoria y en la próxima jornada visita a Brighton.