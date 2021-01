James Rodríguez y el nuevo socio que tendría en el Everton para pelear la Premier

Everton pelea las primeras posiciones de la Premier League. El equipo de Carlo Ancelotti quiere seguir soñando en la Premier y por eso en las últimas horas se conoció una información sobre la posibilidad de que llegara un nuevo refuerzo para el mediocampo.

Se trata del volante brasileño Felipe Anderson, futbolista que arribaría del Porto de Portugal en condición de préstamo para aportar su fútbol. Según la prensa inglesa, él se convertiría en el socio de James Rodríguez en el mediocampo. Aunque no tiene tantos minutos, el jugador es de buen pie.

Anderson Pereira estuvo en el West Ham United, escuadra donde sí contó con grandes números y se convirtió en titular fijo del club londinense. Sin embargo, en Portugal no le fue bien; buscaría un nuevo rumbo a su carrera en el cuadro 'Toffee'.

Por otro lado, según el medio 'Liverpool Echo', Everton le informó al brasileño que podría continuar su carrera en el club, pero en estos momentos no es una prioridad para el cuerpo técnico que dirige Carlo Ancelotti; no obstante, no hay que descartar que sea un buen suplente de James Rodríguez o un socio del colombiano.

Los 'Toffees' son sextos de la Premier League por ahora con un partido menos que el puntero Manchester United y 32 puntos. La diferencia de gol del conjunto azul es de 7.