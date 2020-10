James Rodríguez y Yerry Mina, en el equipo ideal de la fecha 4 en la Premier League

Los futbolistas colombianos Yerry Mina y James David Rodríguez siguen brillando en el fútbol de Inglaterra y en la cuarta jornada de la Premier League se destacaron especialmente en el triunfo de su equipo Everton 4-2 sobre Brighton & Hove Albion Football Club en encuentro de a cuarta jornada.

En el compromiso que se jugó en Goodison Park, James tuvo una presentación destacable ya que anotó dos goles y puso un "pase gol", mientras que Mina se registró con un tanto y con un sobresaliente desempeño defensivo al aparecer en acciones determinantes para salvar su arco.

Precisamente esas actuaciones de los colombianos les permitió ser elegidos por el exfutbolista Alan Shearer, para integrar el equipo ideal de la cuarta jornada en la Premier League.

Shearer es habitualmente el invitado especial que tiene el campeonato inglés para seleccionar los jugadores que harán parte del 11 más destacado de cada fecha.

Este es el equipo ideal de la fecha 4 en la Premier League:

Emiliano Martínez; Yerry Mina, Aaron Cresswell (West Ham), Ben Chilwell (Chelsea); Allan Saint-Maximin (Newcastle), Jack Grealish (Aston Villa), Declan Rice (West Ham), James Rodríguez; Ollie Watkins (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham) y Son Heung Min (Tottenham).

