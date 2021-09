James todavía podría salir de Everton; ahora es relacionado con una liga fuera de Europa

James David Rodríguez aún no tiene claridad acerca de su futuro; cuando todo apuntaba a que el futbolista continuaría en la disciplina de los 'toffees', el entrenador Rafael Benítez no lo ha tenido en cuenta en lo corrido de la temporada, a pesar de que el futbolista ya entrena con normalidad.

Ante esto, y luego de que se viera frustrado su paso tanto a una de las ligas 'top' europeas como a la Superliga turca, el jugador ha continuado poniéndose a punto con el fin de tener minutos en su equipo, y consecuentemente, ser convocado a la Selección Colombia; y ahora, corren rumores acerca de una nueva posibilidad para que el cucuteño abandone al Everton para unirse a una 'exótica' liga.

Según trinos de algunas cuentas asociadas al club de Liverpool, el futbolista estaría siendo parte de una negociación entre la dirigencia de su actual equipo y un equipo afiliado a la Liga Árabe del Golfo, de Emiratos Árabes Unidos.

Everton and James Rodriguez remain in talks to part ways.



Everton are now in talks with a club from the UAE, where the transfer window has a few more days until it closes 🔵