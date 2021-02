James y Mina tienen nuevo compañero: confirmado el refuerzo invernal de Everton

En medio de una semana difícil para el Everton de Carlo Ancelotti donde volvieron a recibir duras críticas por algunos malos resultados en la Premier League que los han alejado de la punta hoy la pelea por cupos a los torneos internacionales, han confirmado la llegada de un nuevo refuerzo.

Se trata del delantero Joshua King, quien militaba en el Bournemouth de la segunda división inglesa junto al colombiano Jéfferson Lerma. Fue tanteado por el Everton y a pocos días de cerrar el mercado invernal se concretó su fichaje y estará disponible para el DT en los próximos días porque llega con buen ritmo de competencia.

Lea también: Psiquiatra de Diego Maradona es acusada de hacer certificados falsos antes de su muerte

King llegará como una ayuda para James Rodríguez en el ataque una nueva referencia de área, pues hace las veces de centro delantero y extremo; además, el equipo ‘Toffee’ se había quedado con Dominic Calvert-Lewin como única carta de gol tras la cesión de Cenk Tosun al Besiktas de Turquía.

King debutó en 2009 con Manchester United y pasó por clubes como Preston North End, Borussia Monchengladbach de Alemania y Hull City; más adelante visitó la camiseta de equipos como Blackburn Rovers y de ahí recaló al Bournemouth.

De interés: Estalló Méndez por Rangel y la crisis de Santa Fe: "Yo estoy administrando pobreza

El equipo de James Rodríguez y Yerry Mina ocupa la octava casilla de la Premier League con 33 puntos a 11 del líder Manchester City. Este miércoles enfrentará a Leeds United y el próximo sábado al Manchester United, mientras que en la FA Cup espera por el Tottenham de José Mourinho.

🤝 | We have completed the signing of Joshua King from Bournemouth for a nominal fee until the end of 2020/21.#EFC 🔵