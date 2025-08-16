Jhon Arias fijó revancha: el último antecedente contra Pep Guardiola

Llegó la hora de la verdad para Jhon Arias en el Wolverhampton Wanderers y en su estreno en la Premier League, nada más ni nada menos que en la liga más competitiva del mundo. Después de romperla en el Fluminense y de ganarse el apodo del ‘Pelé colombiano’, el extremo chocoano de 27 años tendrá su primera oportunidad en Inglaterra.

Aunque no llegó a un equipo que pelee por sellar clasificación para las competencias europeas, llegar a la Premier League será muy provechoso para el ex Fluminense, América, Santa Fe y Patriotas de la Liga BetPlay. Será una oportunidad de oro para mostrar todo su potencial, ese que no ha dejado duda en el lenco brasileño y que ha demostrado en la Selección Colombia.

Vea también: Millonarios hizo negociazo con Daniel Ruiz: la millonaria suma que recibirá

Wolverhampton puede ser el primero de muchos clubes en Europa y un trampolín para llegar a un mejor equipo si tiene una destacada participación. Su primer examen en la Premier League será nada más ni nada menos que contra el Manchester City de Pep Guardiola, un club y un entrenador al que ya enfrentó en el pasado.

LA REVANCHA QUE BUSCA JHON ARIAS CONTRA PPEP GUARDIOLA

El Manchester City se estrenará en la Premier League en el Molineux Stadium de Wolverhampton. Jhon Arias espera ver protagonismo en un vibrante encuentro que marcará su comienzo en la Premier League. Pese a que el entrenador Vitor Pereira quiere esperar al chocoano y que debe adaptarse a lo que es la liga inglesa tras su paso en Fluminense, Arias busca ganarse la titularidad desde el primer juego.

Además de todo, este partido será especial para Jhon Arias, dado que conoce muy bien tanto al Manchester City como al director técnico español, Pep Guardiola. Y es que, cuando el colombiano jugaba en el Fluminense, Arias ya se había visto las caras con el equipo celeste y con el entrenador multicampeón en la Premier League y en otras ligas.

Infortunadamente, en ese antecedente por la final del Mundial de Clubes, el resultado no fue el ideal para Fluminense y mucho menos para Jhon Arias, que, pese a la fuerte caída de 4-0, fue reconocido como el tercer mejor jugador del torneo asegurando balón de bronce.

Le puede interesar: Referente de Selección Colombia dejó Europa: firmó con equipo de México

Jhon Arias se ganó la oportunidad de jugar la final del Mundial de Clubes contra Manchester City después de haber ganado la Copa Libertadores en el 2023. El resultado no fue positivo para Arias ni para Fluminense, pero se destacó con una recordada jugada que inició desde atrás y estuvo cerca de vulnerar el arco de los ingleses.

En diferente contexto y con su primera experiencia en la Premier League, Jhon Arias busca la revancha ante Pep Guardiola y Manchester City, justamente en la primera fecha y en su estreno en la liga de Inglaterra.

WOLVERHAMPTON, CAUTO CON JHON ARIAS

Jhon Arias ya se estrenó como jugador de los Wolves disputando los amistosos con el club. De hecho, ya anotó su primer gol en la pretemporada y ahora buscará hacerlo desde el primer partido ante el Manchester City. Su titularidad no está definida, pues el entrenador Vitor Pereira prefiere darle tiempo para que se acostumbre al balompié inglés.

Lea también: Nacional confirmó el futuro de Marino Hinestroza y Dairon Asprilla

El entrenador portugués afirmó que, “debemos ser conscientes de que Jhon Arias viene de una liga diferente y necesita tiempo para adaptarse. Necesita tiempo para comprenderlo, porque la Premier League es muy técnica, pero también muy física. El ritmo es muy intenso y le llevará un tiempo adaptarse".

Además, Vitor Pereira sabe que el fichaje del colombiano le vendrá bien al equipo. Lo siguió cuando jugaba en Brasil y señaló que, “conozco exactamente el talento y la calidad del Fluminense y lo que puede hacer”.